Carlo Masci per la terza volta sindaco con 4.258 voti 55,43% Forza Italia con 1.804 24,7% è primo partito

Carlo Masci è stato riconfermato sindaco per la terza volta con 4.258 voti, pari al 55,43% delle preferenze, nelle elezioni parziali dell’8 e 9 marzo. Forza Italia si è affermata come primo partito con 1.804 voti, ovvero il 24,7%. La consultazione ha visto una vittoria chiara al primo turno, senza bisogno di ballottaggi.

Ecco le percentuali e i voti definitivi incassati dai candidati sindaci e le liste nell'elezione parziale dell'8 e del 9 marzo. Forza Italia riconferma il suo sindaco ed è prima nella coalizione staccando di quasi 8 punti FdI. Per Costantini 2.813 voti (36,62%): il Pd terzo partito con il 16,2% (1.183 voti) Carlo Masci per la terza volta sindaco con 4.258, cioè il 55,43% delle preferenze. Una vittoria netta al primo turno nelle elezioni parziali dell'8 e del 9 marzo contro i 2.813 voti (36,62%) incassati dall'avversario del centrosinistra Carlo Costantini. Il civico Domenico Pettinari chiude invece la partita con 594 voti (7,34%) e Gianluca Fusilli (Stati Uniti d'Europa) con 47 (0.

