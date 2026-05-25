Prima proiezione dopo il 5% di sezioni scrutinate | avanti Basile

Dopo il 5% delle sezioni scrutinate, la proiezione indica che il candidato di centrosinistra è al 53,7%, con un ampio vantaggio rispetto agli altri. Il candidato del centrodestra si ferma al 30,9%, mentre la candidata del centrosinistra raggiunge circa il 13%.

Secondo la proiezione, dopo il 5% delle sezioni scrutinate, Basile si attesta al 53,7%. Ampio il distacco con Marcello Scurria, candidato del centrodestra, che segue al 30,9%, mentre la candidata del centrosinistra Antonella Russo, sfiora il 13%. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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