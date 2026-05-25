Sabato 6 giugno alle 15 si terrà la terza edizione del Job Day, organizzato dai Giovani Soci della banca di Anghiari e Stia. L’evento mira a mettere in contatto i giovani del territorio con opportunità lavorative. La banca sostiene l’iniziativa, che si svolge nella sede locale. Sono previste occasioni di incontro tra giovani e aziende, senza altri dettagli sui partecipanti o le attività previste.

Arezzo, 25 maggio 2026 – Sabato 6 giugno alle 15 si terrà la terza edizione del J ob Day, l’iniziativa ideata dai Giovani Soci e Socie della banca e sostenuta dall’istituto di credito con l’obiettivo di creare occasioni concrete di incontro tra i giovani del territorio e il mondo del lavoro. L’evento nasce per offrire nuove opportunità professionali ag li under 40, favorendo un contatto diretto con alcune tra le più importanti realtà imprenditoriali locali. Durante la giornata, infatti, i partecipanti potranno presentarsi e sostenere colloqui conoscitivi con una o più delle aziende presenti: CEPU, Tecnicart, BMA Maglificio, Tratos e MAD Automation. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Terza edizione del “Job Day” con la Banca di Anghiari e Stia

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