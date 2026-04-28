Domenica si è svolta l’assemblea annuale della Banca di Anghiari e Stia presso il palazzetto dello sport di Baldaccio. Dopo 18 anni, è stato eletto un nuovo presidente, mentre il bilancio evidenzia un utile solido e una forte fiducia da parte del territorio. I risultati del 2025 sono stati presentati durante l’incontro, con la banca che continua a registrare performance positive e un ruolo chiave nella comunità locale.

di Claudio Roselli Un 2025 con ottimi risultati e un nuovo presidente dopo 18 anni. La giornata di domenica scorsa è stata quella dell’annuale assemblea dei soci per la Banca e Stia Credito Cooperativo, tenutasi ancora una volta al palazzetto dello sport del paese di Baldaccio. Ad aprire i lavori è stato il vicepresidente Nilo Venturini, espletando le relative procedure; sono in seguito intervenuti il direttore generale Fabio Pecorari; la presidente del collegio sindacale, Marina Cianfrani e il direttore della Federazione Toscana delle Banche di Credito Cooperativo, Alessandro Moretti. Il bilancio di esercizio relativo allo scorso anno, approvato, ha registrato un utile di 2 milioni e 421.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Banca di Anghiari e Stia a gonfie vele. Utile solido e fiducia del territorio. Meozzi eletto nuovo presidente

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