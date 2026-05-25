Terza Categoria - Playoff

L’Hitachi Pistoia ha battuto il Bugiani Pool 84 in casa per 2-1, qualificandosi alla finale dei playoff di Terza Categoria. La semifinale si è disputata due giorni fa, con l’Olmi che affronterà ora la squadra di Pistoia. La partita si è conclusa con l’Hitachi che ha ottenuto la vittoria, portando così avanti la propria corsa nel torneo.

Sarà Olmi – Hitachi Pistoia la finalissima dei playoff del campionato di Terza Categoria. Questo è quanto emerso al termine della semifinale giocata due giorni fa, che ha visto l’ Hitachi prevalere in casa sul Bugiani Pool 84 alla luce del 2-1 finale. Gli uomini di mister Michele Esterasi avevano in ogni caso due risultati su tre per poter passare il turno: in virtù del miglior piazzamento rispetto ai rivali ottenuto al termine della "regular season" (terzo posto con 64 punti, solo uno in più del Bugiani quarto in graduatoria) sarebbe bastato un pareggio al termine dei supplementari per staccare il pass-qualificazione. E’ invece arrivato un successo, propiziato dalle reti di Shtjefni e Morosi: Lorenzi ha segnato il gol della bandiera per la compagine di coach Ferrari, utile con il senno di poi solo per gli archivi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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