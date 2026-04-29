terza categoria corsa playoff aperta i risultati dei posticipi

A due turni dalla fine del campionato di terza categoria, si sono disputati quattro incontri posticipati lunedì sera. Questi match hanno messo in discussione alcune posizioni in classifica, rendendo più incerto l’accesso ai playoff. Le partite si sono svolte in un clima di grande attesa, con squadre che cercano di migliorare il proprio piazzamento in vista delle ultime sfide stagionali.

Quando ormai mancano due giornate al termine del campionato di terza categoria, lunedì sera si sono giocati quattro posticipi. Nel girone A dove comanda la Morianese, inseguita dal San Vito distaccato di tre punti, si sono registrate tutte vittorie interne. Lo Spianate ha battuto 3-1 il Lammari. Padroni di casa in vantaggio con Pugnetti e raddoppio poco dopo con Domini. Il Lammari ha provato ad accorciare di Fejzaj, ma Ortu ha siglato il terzo gol. Successo interno anche per il Badia Pozzeveri contro il Casciana Poggio. Biancorossi in doppio vantaggio con Dalle Luche e Di Furia, con i garfagnini che hanno segnato il gol della bandiera con Lorenzo Magazzini.🔗 Leggi su Lanazione.it

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