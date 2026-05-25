L'Arzenta F.C. ha ottenuto la promozione in Terza Categoria nella stagione 20252026. La società ha annunciato piani per migliorare l'impianto di gioco e si sta muovendo per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione in Seconda Categoria. La squadra ha mostrato un percorso positivo durante l'ultimo campionato, e l'obiettivo è continuare a crescere. La società ha comunicato che investirà in infrastrutture e giocatori per rafforzare il progetto sportivo.

La stagione 20252026 ha regalato tante emozioni all’Arzenta F.C. La società, fondata nemmeno un anno fa, ha concluso la sua prima annata con due trofei in bacheca, il Trofeo Tavolini e la Coppa regionale, che le è valsa la promozione in Seconda categoria, ed un piazzamento al quinto posto in campionato. Una stagione, dunque, di grandissimo successo, come racconta il direttore sportivo Nicola Bonoli: "Ci aspettavamo una stagione di grande crescita. Sia dal punto di vista sportivo e sia per quanto riguarda il coinvolgimento. La scelta dei ragazzi è stata fatta secondo un criterio: l’idea era creare un gruppo di persone che avessero già giocato insieme, coinvolgendoli in un progetto nuovo, competitivo e territoriale". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Terza Categoria: dopo la promozione, si guarda al futuro: "Miglioreremo anche l’impianto di gioco». Arzenta, rinforzi per la Seconda

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