Nell’ultimo turno di campionato di Seconda e Terza Categoria, tutto si deciderà nell’arco di una sola giornata. L’Ostellatese affronterà la Dogatese, mentre il Guarda si confronterà con la Berra. Le partite si terranno entrambe nello stesso fine settimana, determinando le squadre promosse o escluse dalla prossima stagione. La suspense è alta, con le classifiche ancora aperte.

In Seconda e Terza si deciderà tutto all’ultima giornata. Ostellatese contro Dogatese il duello da una parte, Guarda contro Berra dall’altra. L’Ostellatese non ha problemi sul campo del Balça Poggese (1-3) e si trova ad un passo dalla promozione, ma domenica dovrà vedersela contro gli Amici di Stefano, una delle squadre più in forma del momento. Fa il suo dovere anche la Dogatese, che si sbarazza 4-0 della Laghese e rimane a -1. Fuori dai giochi il Codifiume, che paga lo 0-2 col Frutteti e abbandona i sogni di gloria: dovrà passare per forza dai playoff. Manita del San Bartolomeo sul Ricci Goro, gli Amici di Stefano battono 4-0 l’Ospitalese e sorpassano al quinto posto la Sangiovannese, fermata sullo 0-0 dal Tresigallo.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Seconda e Terza Categoria. Per Ostellatese e Guarda la festa promozione è vicina

Seconda e Terza Categoria. Ostellatese a Poggio. Guarda col VoghieraIn Seconda il ‘triello’ in testa alla classifica continua a regalare emozioni, e tutto potrebbe clamorosamente decidersi all’ultima giornata con lo...

Seconda e terza. Turno nel segno di Guarda e OstellateseIn Seconda categoria clamoroso ribaltone in vetta, viste le sconfitte di Codifiume e Dogatese e la contemporanea affermazione dell’Ostellatese.

TERZA CATEGORIA, GIRONE A SAN VINCENZO A TORRI - ATLETICO CALCIO IMPRUNETA 1-1 - facebook.com facebook