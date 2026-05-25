Un incidente stradale si è verificato all’alba lungo via Alessandro Volta, vicino a Villa Garibaldi, in provincia di Mantova. Un furgone e una bicicletta si sono scontrati, provocando la morte di due persone. Le vittime erano in bicicletta e si stavano recando al lavoro. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per entrambe non c’è stato nulla da fare. La strada è stata chiusa per le operazioni di rilievo.

Un grave incidente stradale ha sconvolto all’alba Roncoferraro, in provincia di Mantova. L’impatto è avvenuto lungo via Alessandro Volta, nei pressi della frazione di Villa Garibaldi, dove un furgone e una bicicletta sono rimasti coinvolti in uno schianto dalle conseguenze drammatiche. La strada, nelle prime ore del mattino, è stata raggiunta dai soccorsi e dalle forze dell’ordine, mentre il tratto interessato veniva temporaneamente chiuso per permettere le operazioni di emergenza e i rilievi. La tragedia si è verificata poco dopo le 5 di oggi, lunedì 25 maggio. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, un Fiat Ducato avrebbe travolto la bicicletta sulla quale viaggiavano due giovani. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - Terribile incidente in Italia, muoiono entrambi mentre vanno al lavoro: chi erano le vittime

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