All’alba, lungo via Alessandro Volta vicino a Villa Garibaldi, un furgone e una bicicletta si sono scontrati gravemente. Entrambi i conducenti sono morti sul colpo. La strada è stata chiusa per i rilievi delle autorità. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non hanno potuto fare nulla per salvare le vittime. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Un grave incidente stradale ha sconvolto all’alba Roncoferraro, in provincia di Mantova. L’impatto è avvenuto lungo via Alessandro Volta, nei pressi della frazione di Villa Garibaldi, dove un furgone e una bicicletta sono rimasti coinvolti in uno schianto dalle conseguenze drammatiche. La strada, nelle prime ore del mattino, è stata raggiunta dai soccorsi e dalle forze dell’ordine, mentre il tratto interessato veniva temporaneamente chiuso per permettere le operazioni di emergenza e i rilievi. La tragedia si è verificata poco dopo le 5 di oggi, lunedì 25 maggio. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, un Fiat Ducato avrebbe travolto la bicicletta sulla quale viaggiavano due giovani. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - Terribile incidente in Italia, muoiono entrambi mentre vanno a lavoro: chi erano le vittime

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Terribile incidente nel Palermitano, tre morti dopo scontro frontale tra automedica e furgone

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