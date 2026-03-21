Due giovani sono deceduti in un incidente in moto avvenuto a Locate Triulzi, vicino a Milano. Elisa Zanca e Mithum Kuranage erano tra le vittime e si trovavano sul mezzo coinvolto nell’incidente. La sera prima, avevano partecipato a una serata di ballo e poi si erano separati poco prima dell’incidente, quando uno dei ragazzi che li accompagnava in moto li ha portati via.

Locate Triulzi (Milano), 21 marzo 2026 – “Siamo andati tutti quanti a ballare insieme. Poi lei è andata via poco prima con un ragazzo che è venuto a prenderla in moto, un barman. Si sono fermati in un fast food e poi lui la stava accompagnando a casa, perché questa mattina avrebbe dovuto lavorare a Scalo Milano”. Milano, schianto fra moto e taxi nella notte: perdono la vita due ragazzi di vent'anni Il dolore dell’amico. A raccontarlo è Daniel Rios, noto chef ed ex insegnante nelle scuole di cucina. “Eravamo molto amici e ieri, lei prima di andare via dal locale mi aveva detto: ‘Dani per favore chiamami quando arrivi a casa, per favore è importante per me’. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Elisa Zanca e Mithum Kuranage, giovani vite spezzate sulla strada: chi erano le vittime del terribile incidente in moto

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