A Locate Triulzi, nel milanese, si sono verificati due incidenti in moto che hanno causato la morte di due giovani. Elisa Dranca e Mithum Kuranage erano tra le vittime. Secondo le testimonianze, il gruppo si era riunito per uscire insieme e alcuni di loro avevano partecipato a una serata di ballo prima dell’incidente. Uno dei giovani coinvolti è stato accompagnato via in moto da un barman.

Locate Triulzi (Milano), 21 marzo 2026 – “Siamo andati tutti quanti a ballare insieme. Poi lei è andata via poco prima con un ragazzo che è venuto a prenderla in moto, un barman. Si sono fermati in un fast food e poi lui la stava accompagnando a casa, perché questa mattina avrebbe dovuto lavorare a Scalo Milano”. Milano, schianto fra moto e taxi nella notte: perdono la vita due ragazzi di vent'anni Il dolore dell’amico. A raccontarlo è Daniel Rios, noto chef ed ex insegnante nelle scuole di cucina. “Eravamo molto amici e ieri, lei prima di andare via dal locale mi aveva detto: ‘Dani per favore chiamami quando arrivi a casa, per favore è importante per me’. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Elisa Dranca e Mithum Kuranage, giovani vite spezzate sulla strada: chi erano le vittime del terribile incidente in moto

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