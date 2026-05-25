Il direttore tecnico del Milan sta per lasciare il club dopo una stagione senza qualificazione alla Champions League, conclusa con la matematica esclusione dalla competizione. Questa decisione segue il fallimento della squadra in campionato e la forte contestazione della Curva Sud. La decisione di Moncada di dimettersi è prevista a breve, segnando un cambiamento nella dirigenza del club. La stagione si è conclusa con l’eliminazione dalla massima competizione europea per la squadra.

Il direttore tecnico del Milan, Geoffrey Moncada, si appresta a rassegnare le proprie dimissioni e a lasciare il club rossonero al termine di una stagione fallimentare, culminata ieri sera con la matematica esclusione del Diavolo dalla prossima edizione della Champions League. Come rivelato nell’edizione odierna dal Corriere della Sera, il dirigente francese non dovrebbe fare parte del nuovo corso societario e avrebbe già attirato le attenzioni di diversi club europei di prima fascia. Dopo aver respinto un primo sondaggio esplorativo da parte del Nizza, il capo dell’area tecnica milanista ha ricevuto proposte concrete per proseguire la propria carriera dirigenziale nella Liga spagnola, sponda Siviglia, e nella Ligue 1 francese, dove si registra il forte interessamento dell’ Olympique Marsiglia. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Terremoto societario al Milan: anche Moncada verso l’addio dopo il fallimento Champions e la dura contestazione della Curva Sud

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