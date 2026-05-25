Dopo il fallimento della qualificazione in Champions League, la proprietà del Milan ha deciso di intervenire sull'intera struttura dirigenziale del club. La decisione comporta cambiamenti significativi all’interno dell’organigramma societario, con l’obiettivo di rinnovare l’approccio e le strategie della squadra. La scelta arriva in seguito a una stagione deludente, che ha portato a un cambio di rotta nella gestione. Nessun dettaglio sui nomi coinvolti è stato comunicato finora.

Il Milan si prepara a vivere una delle rivoluzioni societarie più profonde degli ultimi anni. Dopo il fallimento della qualificazione in Champions League, la proprietà guidata da Gerry Cardinale avrebbe deciso di intervenire in modo drastico sull’intera struttura dirigenziale del club rossonero. Le ultime ore hanno infatti confermato un clima sempre più teso all’interno della società, tra accuse reciproche, divisioni interne e una gestione sportiva finita nel mirino dei tifosi. La sconfitta contro il Cagliari e il conseguente approdo in Europa League hanno rappresentato il punto di rottura definitivo. Un risultato considerato inaccettabile sia dal punto di vista tecnico che economico, soprattutto dopo una stagione costruita con investimenti importanti e aspettative elevate. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Terremoto Milan, la clamorosa decisione dopo l’addio alla Champions

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