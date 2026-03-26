terremoto forza italia la decisione clamorosa di marina berlusconi dopo il referendum

Dopo l’esito negativo del referendum, Forza Italia si trova in una fase di assestamento, con un clima interno più teso. La decisione di Marina Berlusconi di intervenire ha attirato l’attenzione, portando a confronti e richieste di chiarimenti sia sulla linea politica che sull’organizzazione del partito. La situazione si sta evolvendo in un momento di cambiamenti interni significativi.

In Forza Italia si apre una fase di assestamento delicata dopo l’esito negativo del referendum. Il clima, nelle ultime ore, è diventato più teso e il segnale che arriva dall’area vicina alla famiglia Berlusconi viene letto come una richiesta di chiarimenti politici e organizzativi. Al centro del confronto c’è la posizione di Antonio Tajani e, più in generale, il peso della sua attuale squadra nella gestione del partito. Forza Italia, tensioni interne su Gasparri. Secondo quanto trapela dai contatti tra dirigenti e parlamentari, si starebbe consolidando un’iniziativa interna che punta a rivedere alcuni assetti in Parlamento. In particolare, viene indicata come imminente una manovra promossa da Claudio Lotito, impegnato a raccogliere sostegni per spingere Maurizio Gasparri a lasciare l’incarico di capogruppo al Senato. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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