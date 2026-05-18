Terni Enrico Melasecche su possibile Usl unica | La città sta per essere scippata di servizi e depotenziata
A Terni, il sindaco ha espresso preoccupazione riguardo a una possibile riduzione dei servizi sanitari, affermando che la città rischia di essere privata di strutture e depotenziata. Durante un evento di inaugurazione di un nuovo centro sanitario, la presidente regionale ha risposto alle domande dei giornalisti, senza smentire alcune voci che circolano sulla riorganizzazione delle strutture sanitarie. La questione riguarda una possibile fusione o unificazione delle Usl, che potrebbe influenzare l’offerta sanitaria locale.
“Nascondi oggi, nascondi domani la maschera è finalmente caduta. Venendo a Terni per inaugurare l’ennesima struttura sanitaria riqualificata grazie al lavoro della precedente Giunta regionale di centrodestra, la presidente Proietti, rispondendo alle domande dei giornalisti, non ha smentito la. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
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