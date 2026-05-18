Terni Enrico Melasecche su possibile Usl unica | La città sta per essere scippata di servizi e depotenziata

A Terni, il sindaco ha espresso preoccupazione riguardo a una possibile riduzione dei servizi sanitari, affermando che la città rischia di essere privata di strutture e depotenziata. Durante un evento di inaugurazione di un nuovo centro sanitario, la presidente regionale ha risposto alle domande dei giornalisti, senza smentire alcune voci che circolano sulla riorganizzazione delle strutture sanitarie. La questione riguarda una possibile fusione o unificazione delle Usl, che potrebbe influenzare l’offerta sanitaria locale.

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