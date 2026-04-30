Giù le mani dalla Flotilla | il presidio diventa corteo | FOTO
È aumentata l’attesa e la tensione dopo il sequestro della Global Sumud Flotilla, una nave coinvolta in un'operazione di solidarietà. Tra le persone trattenute dalla marina israeliana ci sono anche un’attivista impegnata nei Municipi Sociali e un fotografo italiano. La nave si trovava in acque internazionali a circa settanta miglia da Creta al momento del fermo. La situazione ha portato all’organizzazione di un corteo che si svolge in queste ore.
Cresce l’attesa e la tensione per il sequestro della Global Sumud Flotilla e per Angela, attivista dei Municipi Sociali, tra le persone fermate dalla marina israeliana in acque internazionali, a circa settanta miglia da Creta, mentre si apprende che il fotografo bolognese Max Cavallari si trova.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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Temi più discussi: Giù le mani dalla Brigata ebraica, che ha combattuto per la libertà di tutti; Giù le mani da quei pavoni, non fanno male a nessuno; GIÙ LE MANI DA TEANO, DALLA SUA SQUADRA E DAI SUOI TIFOSI!!!; Occhi aperti e giù le mani dai giovani uccelli.
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GIÙ LE MANI DALLA FLOTILLA E DALLE NOSTRE COMPAGNE E COMPAGNI In acque internazionali le forze navali israeliane hanno intercettato, abbordato e disabilitato sistematicamente diverse imbarcazioni della Global Sumud Flotilla https://www.cgi - facebook.com facebook
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