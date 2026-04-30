Giù le mani dalla Flotilla | il presidio diventa corteo | FOTO

È aumentata l’attesa e la tensione dopo il sequestro della Global Sumud Flotilla, una nave coinvolta in un'operazione di solidarietà. Tra le persone trattenute dalla marina israeliana ci sono anche un’attivista impegnata nei Municipi Sociali e un fotografo italiano. La nave si trovava in acque internazionali a circa settanta miglia da Creta al momento del fermo. La situazione ha portato all’organizzazione di un corteo che si svolge in queste ore.