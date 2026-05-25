Terni ok del Consiglio comunale all’acquisto dell’area di Largo Cairoli | Sarà un parcheggio a pagamento
Il Consiglio comunale di Terni ha approvato l’acquisto di un’area edificabile in Largo Cairoli da parte di Terni Reti S. L’area diventerà un parcheggio a pagamento. La decisione è stata approvata con una votazione favorevole. Non sono stati forniti dettagli sui costi o sui tempi di realizzazione. La delibera riguarda esclusivamente l’acquisto dell’area e la destinazione d’uso come parcheggio.
Via libera del Consiglio comunale all’acquisto di un’area edificabile in Largo Cairoli da parte di Terni Reti S.r.l.. L’atto è stato approvato nella seduta odierna con 18 voti favorevoli e 11 astensioni.L’area sarà destinata, almeno in una prima fase, alla realizzazione di un parcheggio di. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
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