Terni ok del Consiglio comunale all’acquisto dell’area di Largo Cairoli | Sarà un parcheggio a pagamento

Notizia in breve

Il Consiglio comunale di Terni ha approvato l’acquisto di un’area edificabile in Largo Cairoli da parte di Terni Reti S. L’area diventerà un parcheggio a pagamento. La decisione è stata approvata con una votazione favorevole. Non sono stati forniti dettagli sui costi o sui tempi di realizzazione. La delibera riguarda esclusivamente l’acquisto dell’area e la destinazione d’uso come parcheggio.