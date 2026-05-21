Consiglio comunale Parcheggio botta e risposta

Durante la seduta di ieri del Consiglio comunale, il consigliere del Partito Democratico ha presentato un’interpellanza riguardo all’avanzamento del progetto del parcheggio nell’area dell’ex depuratore. L’assessore ai Lavori pubblici ha risposto alle domande poste, fornendo aggiornamenti sullo stato dei lavori e sui prossimi passaggi previsti per l’implementazione dell’intervento. La discussione si è concentrata sulle tempistiche e sulle modalità di realizzazione del parcheggio, con alcuni scambi tra i membri dell’assemblea.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Durante la seduta di ieri del Consiglio comunale il consigliere del Partito Democratico Andrea Pecorini ha presentato un’interpellanza sullo stato di avanzamento del progetto del parcheggio nell’area dell’ex depuratore, a cui ha risposto l’assessore ai Lavori pubblici Giorgio Poggetti. Pecorini aveva ricordato che "la precedente amministrazione aveva approvato e finanziato con uno stanziamento di 1,4 milioni di euro un parcheggio pubblico con 164 posti auto, inserito nel più ampio programma di riqualificazione del quartiere Senzuno e concepito per alleggerire la pressione del traffico sul lungomare durante il periodo estivo". Ma, secondo il... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Consiglio comunale. Parcheggio, botta e risposta ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Parcheggi per i residenti, botta e risposta tra la consigliera Papa e lassessore Filipponi Sullo stesso argomento "Parcheggio pubblico usato come area riservata": il caso in Consiglio comunale a PozzuoliA Pozzuoli un’area autorizzata come parcheggio pubblico verrebbe oggi utilizzata, nei fatti, come spazio riservato ai dipendenti di un’azienda... Botta e risposta sulla sanità cittadinaORVIETO - Non si placano le polemiche per gli attacchi che il presidente del consiglio comunale Stefano Olimpieri ha rivolto al presidente di Anci...