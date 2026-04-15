Parcheggio pubblico usato come area riservata | il caso in Consiglio comunale a Pozzuoli

A Pozzuoli, un’area autorizzata come parcheggio pubblico viene attualmente impiegata come spazio riservato ai dipendenti di un’azienda privata. La situazione è stata discussa nel corso di una riunione del Consiglio comunale, dove si è analizzato l’uso effettivo dell’area rispetto alle autorizzazioni rilasciate. La questione riguarda la differenza tra la destinazione ufficiale del parcheggio e la sua reale utilizzazione.

A Pozzuoli un’area autorizzata come parcheggio pubblico verrebbe oggi utilizzata, nei fatti, come spazio riservato ai dipendenti di un’azienda privata. Il caso è stato riportato in questi termini in Consiglio comunale dal consigliere di Più Europa, Riccardo Volpe, che fa riferimento a un’area.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Parcheggio riconvertito a servizio urbano: nuovo accordo comunale per riaprire l’ex area Mensa TosiIl Comune di Legnano ha siglato un accordo temporaneo con Franco Tosi Meccanica, in amministrazione straordinaria, per riaprire il parcheggio ubicato... Consiglio comunale di Napoli, approvato il regolamento del verde pubblico e privatoIl regolamento disciplinerà la classificazione del verde, la manutenzione, l’abbattimento degli alberi, la fruizione dei parchi e il partenariato... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Olbia, dietro il parco un market degli autoricambi clandestini: cresce l’allarme; Rifiuti e degrado tra le scuole di Camerlata: Sacchi lanciati nel parcheggio del Giovio; Papà ucciso a colpi di pistola, l'agguato mentre stringeva tra le braccia il figlioletto 8 mesi: Ha usato il corpo come scudo; A Pavia ci sarà un belvedere sul Ticino: approvato il progetto. Approvato in commissione il progetto per un nuovo parcheggio pubblico a Sant’Ambrogio Olona, ora decide il consiglio. - facebook.com facebook