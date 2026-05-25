Terni laboratorio creativo ispirato alla Land Art | Una rete per dare dignità e futuro a chi spesso resta ai margini

Un laboratorio di collage naturale ispirato alla Land Art si è svolto sabato 23 maggio, organizzato dai Lions Club Interamna. L’attività si è tenuta nel pomeriggio e ha coinvolto persone marginalizzate, con l’obiettivo di offrire loro dignità e opportunità future. Il progetto si propone di creare una rete di supporto attraverso l’arte, coinvolgendo i partecipanti in un’attività creativa con materiali naturali.

Un laboratorio creativo di collage naturale, ispirato alla Land Art, è stato organizzato dai Lions Club Interamna nel pomeriggio di sabato 23 maggio. La chiesa di San Salvatore ha ospitato l’iniziativa, dove i ragazzi dell’associazione Nuova Terra ed i bambini della parrocchia hanno potuto. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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