All’Osteria nasce un laboratorio sociale Qui da noi il cibo diventa lavoro e inclusione per chi vive ai margini

All’Osteria è stato avviato un laboratorio sociale che utilizza il cibo come strumento di integrazione e occupazione per persone che si trovano ai margini. L’impresa sociale Aldeia ha annunciato due progetti, “Mani in Pasta” e “Food Up”, che prevedono percorsi di inserimento lavorativo e rafforzamento della comunità. Questi interventi mirano a favorire la riqualificazione sociale e professionale di individui in difficoltà.