All’Osteria nasce un laboratorio sociale Qui da noi il cibo diventa lavoro e inclusione per chi vive ai margini

Da riminitoday.it 12 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

All’Osteria è stato avviato un laboratorio sociale che utilizza il cibo come strumento di integrazione e occupazione per persone che si trovano ai margini. L’impresa sociale Aldeia ha annunciato due progetti, “Mani in Pasta” e “Food Up”, che prevedono percorsi di inserimento lavorativo e rafforzamento della comunità. Questi interventi mirano a favorire la riqualificazione sociale e professionale di individui in difficoltà.

La ristorazione sociale come motore di rinascita per il territorio e le persone fragili. L’impresa sociale Aldeia annuncia l’avvio dei progetti “Mani in Pasta” e “Food Up”, percorsi per l’inclusione lavorativa e la coesione comunitaria. Si tratta di due iniziative sostenute da Fondazione.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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