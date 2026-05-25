Terni il concerto di Patty Pravo cambia location | tappa all’Anfiteatro Romano il 4 luglio
Il concerto di Patty Pravo a Terni previsto per il 4 luglio 2026 si svolgerà all’Anfiteatro Romano anziché nell’area outdoor del PalaTerni. La data rimane invariata, ma la location è stata modificata.
Cambio location per il concerto di Patty Pravo a Terni: lo spettacolo del 4 luglio 2026 si terrà all’Anfiteatro Romano invece che nell’area outdoor del PalaTerni. L’evento, inserito nel cartellone del Tributo d’Autore, manterrà invariati data e orario, con inizio previsto alle 21.30.La nuova. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
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