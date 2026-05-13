Patty Pravo Arturo Brachetti e il concerto di Alfa | l' estate esplode con Ribalta Marea

Cesenatico si prepara a una stagione ricca di eventi, tra concerti, spettacoli teatrali e location insolite. Tra i nomi in programma ci sono Alfa, che si esibirà allo stadio, e Patty Pravo, nota per la sua carriera musicale. Il calendario di Ribalta Marea include anche uno spettacolo di Arturo Brachetti. La città si anima con una serie di appuntamenti che coinvolgeranno diversi luoghi all'aperto.

Cesenatico scalda i motori per un’estate di grandi eventi tra musica, teatro e location inedite. Dal pop di Alfa allo stadio fino al fascino senza tempo di Patty Pravo, il nuovo calendario di Ribalta Marea promette di trasformare ogni angolo della città in un palcoscenico a cielo aperto. Ecco gli.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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