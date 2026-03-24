Patty Pravo arriva in concerto in Romagna | a Cesenatico la tappa di Opera Tour

Da cesenatoday.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La cantante Patty Pravo si esibirà in concerto nella regione romagnola, precisamente a Cesenatico, come parte del suo tour intitolato

Dopo la sua partecipazione a Sanremo, la “ragazza del Piper” Patty Pravo torna in tour con una tappa anche nel Cesenate. Venerdì 24 luglio la cantante porterà il suo “Opera Tour” all'arena cappuccini di Cesenatico. I biglietti sono in vendita da mercoledì 25 marzo su Ticketone. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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© Cesenatoday.it - Patty Pravo arriva in concerto in Romagna: a Cesenatico la tappa di "Opera Tour"

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