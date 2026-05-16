Terni I Dialoghi di Zimé si chiudono con il confronto tra imprese istituzioni e università | Volontà di collaborare e costruire insieme nuove opportunità di sviluppo
Il 14 maggio a Terni si è tenuto l'ultimo giorno di “I Dialoghi di Zimé”, un evento che ha visto la partecipazione di rappresentanti di imprese, istituzioni e università. Durante l’incontro, sono stati discussi temi legati alla collaborazione tra i diversi settori e alle opportunità di sviluppo per la regione. Il confronto si è concluso con l’accordo di mantenere un dialogo aperto e di lavorare insieme per creare nuove possibilità di crescita futura. La sede dell’evento è stata Palazzo Primavera.
Fare rete per costruire il futuro dell’Umbria: è questo il messaggio centrale emerso da “I Dialoghi di Zimé”, l’incontro promosso nella giornata di giovedì 14 maggio, presso Palazzo Primavera a Terni. L’evento ha riunito istituzioni, università, associazioni di categoria e rappresentanti del. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
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