Terni I Dialoghi di Zimé si chiudono con il confronto tra imprese istituzioni e università | Volontà di collaborare e costruire insieme nuove opportunità di sviluppo

Il 14 maggio a Terni si è tenuto l'ultimo giorno di “I Dialoghi di Zimé”, un evento che ha visto la partecipazione di rappresentanti di imprese, istituzioni e università. Durante l’incontro, sono stati discussi temi legati alla collaborazione tra i diversi settori e alle opportunità di sviluppo per la regione. Il confronto si è concluso con l’accordo di mantenere un dialogo aperto e di lavorare insieme per creare nuove possibilità di crescita futura. La sede dell’evento è stata Palazzo Primavera.

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