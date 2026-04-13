Rafforzare il dialogo tra istituzioni e scuola | un incontro all' istituto Amato Vetrano

Si è svolto presso l’istituto Amato Vetrano un incontro tra rappresentanti delle istituzioni e dirigenti scolastici delle scuole secondarie della provincia di Agrigento. L’appuntamento fa parte di un ciclo di incontri promossi dal Settore Istruzione del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, con l’obiettivo di favorire un confronto diretto tra gli enti pubblici e il mondo scolastico. La riunione ha visto la partecipazione di diverse figure istituzionali e scolastiche.

Prosegue il ciclo di incontri con gli istituti scolastici secondari della provincia di Agrigento, promosso e organizzato dal Settore Istruzione del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo tra istituzioni e scuola. Stamani il Presidente Giuseppe Pendolino e.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it I docenti dell’Istituto Oriani: "La scuola è luogo del dialogo"Sono 96 i docenti dell’Istituto Oriani firmatari di una lettera dopo che nei giorni scorsi davanti ai cancelli dell’Istituto Tecnico Oriani di... "Scenari di pace", al museo Griffo confronto tra istituzioni e consoli sul dialogo tra i popoliUn confronto sul ruolo della cultura e del dialogo tra i popoli in un momento storico segnato da nuove tensioni internazionali.