Alta tensione in consiglio comunale Adesso si spacca la maggioranza

In consiglio comunale si è verificata un'alta tensione, con la maggioranza che si è divisa. Poco prima delle 14, il capogruppo di Gubbio Civica ha comunicato che lui e i suoi colleghi avevano deciso di abbandonare la riunione. La decisione ha segnato una rottura evidente all’interno dell’assemblea.

Erano ormai quasi le 14 quando Robert Satiri, capogruppo di Gubbio Civica, ha annunciato la sua scelta e quella dei suoi colleghi di gruppo di lasciare la seduta del consiglio comunale. "Non per fame, ma per dignità", ha detto Satiri, portando la minoranza a fare lo stesso e quindi alla sospensione della seduta per mancanza di numero legale. Questa è stata la conclusione di un agitato consiglio comunale, che ha portato alla luce le frizioni interne presenti nella maggioranza già dalle prime discussioni, quelle relative alle dimissioni dell'assessore Lucia Rughi. "Sono eventi - ha detto il primo cittadino - che vanno affrontati con rispetto, equilibrio e senso delle istituzioni".