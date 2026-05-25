Terni festa a sorpresa per il maestro Valter Catalucci al traguardo della pensione | Lascia un segno importante e indelebile

Da ternitoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un insegnante ha ricevuto una festa a sorpresa in occasione della pensione, dopo aver completato 44 anni di servizio. Di questi, 35 sono stati trascorsi nelle scuole del circuito Don Milani. Durante l’evento, sono state sottolineate le sue contribuzioni e il suo impatto duraturo nel settore dell’istruzione. La cerimonia si è svolta in un clima di riconoscenza e affetto, con presenti colleghi e studenti.

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Una onorata carriera connotata da 44 anni di servizio, di cui trentacinque trascorsi nelle scuole del circuito Don Milani. Il maestro Valter Catalucci è arrivato al traguardo della pensione e per l’occasione l’associazione ‘Il Castello di Papigno’ ha organizzato una festa a sorpresa. Hanno. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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