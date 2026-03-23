Helena Prestes lascia l’Italia | l’importante nuovo traguardo

Helena Prestes continua a sorprendere il pubblico italiano. La modella brasiliana sta vivendo un momento molto favorevole della sua vita. In queste ore, la 35enne ha fatto un annuncio che ha sorpreso tutti i suoi fans. Tutto è accaduto quando l'ex concorrente del Grande fratello ha avviato una diretta nel suo profilo Tiktok, dov'è molto attiva. In questa circostanza, Helena Prestes ha aggiornato il suo pubblico in merito ai suoi prossimi impegni. La donna ha rivelato che presto lascerà l'Italia in direzione America. L'ex gieffina ha raccontato che ad aprile raggiungerà New York dove vi starà per circa 40 giorni. L'influencer ha concluso, ammettendo di aver rimandato la partenza più di una volta, volendo portare con sé Javier Martinez, attualmente impegnato con la sua squadra. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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Helena Prestes, eleganza che non ha bisogno di spiegazioni. Sguardo deciso, stile unico e una presenza che cattura senza dire una parola. Perché certe donne non seguono la moda… la creano. #FBLifeStyle facebook