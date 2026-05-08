Guardia di Finanza il luogotenente Barbieri al traguardo della pensione

La Spezia, 8 maggio 2026 – Dopo quarant’anni di servizio nella Guardia di Finanza, il Luogotenente C. si prepara a lasciare il suo incarico. La sua carriera si è conclusa con la pensione, dopo un lungo percorso tra controlli e operazioni di pattuglia. L’addio ufficiale si è svolto nel rispetto delle procedure e con la presenza di colleghi e autorità locali. Il momento segna la fine di un’esperienza professionale di quattro decenni.

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La Spezia, 8 maggio 2026 - Dopo quarant’anni di servizio nella Guardia di Finanza, il Luogotenente C.S. Massimo Barbieri ha concluso la propria carriera andando in pensione, lasciando un segno indelebile nel contrasto alla criminalità nello Spezzino. Arruolatosi negli anni ottanta, Barbieri ha prestato servizio in diversi reparti operativi, distinguendosi in particolare nell’attività antidroga, dove ha eseguito numerose operazioni che hanno portato al sequestro di ingenti quantitativi di stupefacenti ed all’arresto di numerosissimi trafficanti. Nel corso della sua carriera ha ricevuto diversi riconoscimenti per l’impegno, la professionalità...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Guardia di Finanza, il luogotenente Barbieri al traguardo della pensione Notizie correlate Va in pensione il luogotenente MezzavillaStamattina, lunedì 2 marzo, è stato salutato e ringraziato per il suo grande lavoro nel Portogruarese dal sindaco della Città del Lemene, Luigi... Corruzione, perquisizioni della Guardia di Finanza al ministero della Difesa, Terna e RFI: 26 indagatiLa Guardia di Finanza ha avviato questa mattina una vasta serie di perquisizioni presso le sedi del ministero della Difesa, di Terna, società che... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Guardia di Finanza, concorso per 17 allievi marescialli bilingui; Guardia di Finanza, lotta al sommerso; Bergamo Alta, il giuramento degli Allievi della Guardia di Finanza con il ministro Giorgetti; Mattarella al concerto inaugurale per il 100° anniversario della costituzione della Banda musicale della Guardia di Finanza. Guardia di Finanza, il luogotenente Barbieri al traguardo della pensioneLo spezzino protagonista in numerose operazioni di contrasto alla criminalità. Rifarei tutto da capo, un onore servire il Paese ... msn.com Pesca illegale nelle Isole Egadi: comandante di peschereccio sorpreso dalla Guardia di FinanzaI militari della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Trapani, nell’ambito dell’attività di controllo economico del litorale, hanno sorpreso e deferito all’Autorità Giudiziaria di Trap ... strettoweb.com Buongiorno dalla #GuardiadiFinanza #Pisa #ServizioAereo #NoiconVoi x.com Buongiorno dalla #GuardiadiFinanza #Pisa #ServizioAereo #NoiconVoi facebook