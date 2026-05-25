Terni ancora scontro sui bagni pubblici Verdecchia | Esempio di fallimento dell’amministrazione Bandecchi | Colpa degli atti vandalici

Notizia in breve

Durante il consiglio comunale di Terni, si è discusso ancora una volta dei bagni pubblici. Verdecchia ha definito la situazione un fallimento dell’amministrazione, mentre Bandecchi ha attribuito i problemi agli atti vandalici. L’atto d’indirizzo, presentato dai consiglieri Verdecchia, Pastura e Cecconi, ha portato alla discussione sulla gestione e lo stato di manutenzione dei servizi igienici pubblici. La questione ha acceso un acceso scambio tra i presenti.