Terni ancora scontro sui bagni pubblici Verdecchia | Esempio di fallimento dell’amministrazione Bandecchi | Colpa degli atti vandalici
Durante il consiglio comunale di Terni, si è discusso ancora una volta dei bagni pubblici. Verdecchia ha definito la situazione un fallimento dell’amministrazione, mentre Bandecchi ha attribuito i problemi agli atti vandalici. L’atto d’indirizzo, presentato dai consiglieri Verdecchia, Pastura e Cecconi, ha portato alla discussione sulla gestione e lo stato di manutenzione dei servizi igienici pubblici. La questione ha acceso un acceso scambio tra i presenti.
I bagni pubblici sono tornati ancora al centro del dibattito al consiglio comunale di Terni con l’atto d’indirizzo presentato dai consiglieri Verdecchia, Pastura e Cecconi. La proposta, che chiedeva il ripristino dei bagni della Passeggiata e la revisione dell’articolo 95 del regolamento di. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
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