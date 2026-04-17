Bitonto casco sui putti decorativi della cattedrale | il video degli atti vandalici di alcuni minorenni

Da lapresse.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Bitonto, alcuni minorenni hanno filmato e documentato un atto vandalico presso la cattedrale locale. Nel video si vede un casco integrale lanciato contro la facciata della chiesa, e successivamente posizionato su uno dei putti decorativi presenti sulla facciata. La scena è stata ripresa da uno dei giovani coinvolti, che ha condiviso il video online. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Un casco integrale lanciato contro la facciata della cattedrale di Bitonto e poi messo su un putto decorativo della chiesa. I protagonisti di questi atti vandalici contro un simbolo del comune in provincia di Bari sono stati alcuni minorenni. La scena è stata ripresa da alcuni presenti con i cellulari. Uno di questi video è stato poi pubblicato dalla Gazzetta del Mezzogiorno. Le forze dell’ordine sono intervenute e hanno identificato i minori oltre a sequestrare il casco. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it

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