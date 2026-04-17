Bitonto casco sui putti decorativi della cattedrale | il video degli atti vandalici di alcuni minorenni

A Bitonto, alcuni minorenni hanno filmato e documentato un atto vandalico presso la cattedrale locale. Nel video si vede un casco integrale lanciato contro la facciata della chiesa, e successivamente posizionato su uno dei putti decorativi presenti sulla facciata. La scena è stata ripresa da uno dei giovani coinvolti, che ha condiviso il video online. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Un casco integrale lanciato contro la facciata della cattedrale di Bitonto e poi messo su un putto decorativo della chiesa. I protagonisti di questi atti vandalici contro un simbolo del comune in provincia di Bari sono stati alcuni minorenni. La scena è stata ripresa da alcuni presenti con i cellulari. Uno di questi video è stato poi pubblicato dalla Gazzetta del Mezzogiorno. Le forze dell’ordine sono intervenute e hanno identificato i minori oltre a sequestrare il casco. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Bitonto, casco sui putti decorativi della cattedrale: il video degli atti vandalici di alcuni minorenni Notizie correlate Molto più di un "casco d'oro": la donna che ha visto il talento prima degli altri, lanciando alcuni degli artisti più amati della musica italianaStasera l’Ariston torna ad accogliere una protagonista assoluta della musica italiana: Caterina Caselli. Leggi anche: Piante sradicate e lanciate, negozianti di via Serraglio stufi degli atti vandalici notturni Tutti gli aggiornamenti Bitonto, casco sui putti decorativi della cattedrale: il video degli atti vandalici di alcuni minorenniUn casco integrale lanciato contro la facciata della cattedrale di Bitonto e poi messo su un putto decorativo della chiesa. I protagonisti di questi atti ... lapresse.it Bitonto, atti vandalici in piazza Cattedrale: minorenni lanciano un casco contro la facciata della chiesa VIDEOI minorenni si sono anche arrampicati sull’obelisco barocco dedicato all’Immacolata, posizionando il casco sulla testa del puttino decorativo ... lagazzettadelmezzogiorno.it