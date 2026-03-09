Clima Terni soffoca | è la firma dell’amministrazione di Stefano Bandecchi
Terni si trova in una posizione molto bassa nella classifica dell’Indice del clima pubblicato dal Sole 24 Ore, arrivando quasi all’ultimo posto su 107 capoluoghi di provincia. L’intervento è firmato da Gianfranco Mascia, Francesca Arca e Riccardo Passagrilli, che rappresentano Europa Verde nelle rispettive aree. La situazione è stata commentata in un documento ufficiale diffuso recentemente.
La classifica del Sole 24 Ore e il commento di Europa Verde: “Questo primato negativo non è solo una fatalità geografica dovuta alla conca, ma il risultato di una gestione del territorio che ignora l’emergenza climatica” I dati pubblicati dal Sole 24 Ore nell’ultimo Indice del clima non lasciano spazio a interpretazioni: Terni è scivolata al 106esimo posto su 107, risultando la peggiore città d’Italia per ondate di calore e caldo estremo. Questo primato negativo non è solo una fatalità geografica dovuta alla “conca”, ma il risultato di una gestione del territorio che ignora sistematicamente l’emergenza climatica. Le responsabilità del sindaco Stefano Bandecchi e della sua giunta sono evidenti in tre ambiti precisi. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
