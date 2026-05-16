Ternana Pd Terni | Serve chiarezza sulle azioni di Stefano Bandecchi La storia del club è della città non un marchio personale

Il Partito Democratico di Terni chiede chiarimenti sulle recenti azioni del presidente della Ternana, sottolineando che la storia del club appartiene alla città e non a un singolo individuo. In particolare, si fa riferimento a un nuovo tentativo di Bandecchi di assumere un ruolo decisivo e di lasciare un segno personale nella gestione della squadra. La richiesta di trasparenza si basa sulla necessità di capire le mosse del presidente e il loro impatto sul futuro del club.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui