Ternana Pd Terni | Serve chiarezza sulle azioni di Stefano Bandecchi La storia del club è della città non un marchio personale

Da ternitoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Partito Democratico di Terni chiede chiarimenti sulle recenti azioni del presidente della Ternana, sottolineando che la storia del club appartiene alla città e non a un singolo individuo. In particolare, si fa riferimento a un nuovo tentativo di Bandecchi di assumere un ruolo decisivo e di lasciare un segno personale nella gestione della squadra. La richiesta di trasparenza si basa sulla necessità di capire le mosse del presidente e il loro impatto sul futuro del club.

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"Bandecchi punta di nuovo ad essere il salvatore della patria e ad entrare nella “storia” della Ternana. Ha annunciato sui suoi canali social la nascita della “Ternana Bandecchi 1925”: perfino il suo cognome unito al nome della società. Una scelta che dice molto. Fatto mai accaduto prima. Secondo. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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