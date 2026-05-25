Ternana stadio Liberati | Valutare la revoca della concessione e riprendere la gestione dell’impianto
Un consigliere comunale del Movimento cinque stelle e altri del Partito democratico hanno presentato un’interrogazione sull’impianto sportivo Liberati. La richiesta riguarda la valutazione della revoca della concessione e la ripresa della gestione dello stadio. La questione è stata discussa nella mattinata di lunedì 25 maggio.
Una interrogazione sul tema della gestione del Liberati è stata presentata dal Consigliere comunale del Movimento cinque stelle Claudio Fiorelli e sottoscritta dai colleghi del Partito democratico, nel corso della mattinata di lunedì 25 maggio. L’atto ripercorrere le vicissitudini legate alla. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
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