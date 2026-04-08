Fumone rilancia l’impianto sportivo Madonna delle Grazie | gestione in concessione e parco sempre aperto
Il Comune di Fumone ha annunciato il rilancio dell’impianto sportivo “Madonna delle Grazie”, con una gestione affidata tramite concessione. Inoltre, il parco che circonda l’impianto resterà aperto tutto il giorno, consentendo l’accesso continuo ai cittadini. Questa iniziativa fa parte di un piano più ampio per migliorare gli spazi pubblici e le strutture sportive presenti nel territorio comunale.
Il Comune di Fumone prosegue nel percorso di valorizzazione degli spazi pubblici e delle strutture sportive cittadine. E ora, punta a dare una svolta all’impianto Sportivo Comunale "Madonna delle Grazie" con un avviso Pubblico per Manifestazione l'affidamento in concessione della struttura: ciò a. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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