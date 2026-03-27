Ternana tra la sentenza su stadio-clinica le scadenze federali e l' idoneità del ‘Liberati’ nubi sul futuro dei rossoverdi | gli scenari

In questa stagione, la Ternana si confronta con diverse vicende legali e amministrative che riguardano il proprio stadio e le scadenze federali. La sentenza sulla gestione dello stadio e le verifiche sull’idoneità del ‘Liberati’ sono al centro delle attenzioni, sollevando incertezze sul futuro della squadra. Le questioni extracampo continuano a influire sulla situazione complessiva dei rossoverdi.

In casa Ternana, per l’ennesima volta in questa stagione, le questioni extracampo tornano a prevalere sul calcio giocato, alimentando dubbi e preoccupazioni sul futuro della società rossoverde. Un’ulteriore sterzata — all’interno della già negativa parabola degli ultimi mesi — è arrivata con la sentenza del Tribunale amministrativo regionale, che, bloccando l’avanzamento del progetto, ha complicato la realizzazione di quell’asset strategico che negli ultimi anni ha rappresentato il principale punto di tenuta delle Fere. All'interno di un quadro economico sempre più preoccupante: oltre 14 milioni di debiti, creditori sempre più insistenti e difficoltà nella gestione quotidiana dei pagamenti, delle strutture e delle spese correnti. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Ternana, tra la sentenza su stadio-clinica, le scadenze federali e l'idoneità del ‘Liberati’ nubi sul futuro dei rossoverdi: gli scenari Articoli correlati Ternana, progetto ‘Stadio-clinica’: slittata la sentenza del Tar. I possibili scenariUna sentenza che potrebbe avere ripercussioni anche sul futuro prossimo della Ternana Calcio. Contenuti e approfondimenti su Ternana tra la sentenza su stadio... Temi più discussi: Ternana, progetto ‘Stadio-clinica’ UFFICIALE: ecco il giudizio di merito del Tar; Terni, tra sentenze del Tar e scontro politico. Crescono le reazioni in attesa della Ternana; Tar boccia la Ternana, salta progetto Stadio-clinica; Terni: il Tar Umbria boccia il progetto stadio-clinica. Motivazioni e reazioni. Ternana tra silenzi e porte chiuse: Finanza nella sede rossoverde, lavoratori dal sindacoProsegue nel silenzio e nelle difficoltà l’attività della società Ternana calcio che blinda lo stadio Liberati non concedendo al pubblico la possibilità di asssistere alle sedute di allenamento. Finan ... umbria24.it Ternana, Bandecchi: Avanti con la clinica: Unicusano farà cessione del ramo d’aziendaDopo la sentenza del TAR dell’Umbria sul progetto stadio-clinica, il sindaco di Terni Stefano Bandecchi è intervenuto per chiarire la posizione dell’amministrazione comunale, rilanciando sulla clinica ... calciofere.it Ternana tra silenzi e porte chiuse: Finanza nella sede rossoverde, lavoratori dal sindaco Prosegue nel silenzio e nelle difficoltà l'attività della società Ternana calcio che blinda lo stadio Liberati non concedendo al pubblico la possibilità di asssistere alle sedut - facebook.com facebook