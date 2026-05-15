Ceppaloni presentata la terza edizione del festival del libro 

Da fremondoweb.com 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Ceppaloni si è tenuta la presentazione della terza edizione del festival del libro, che si svolgerà dal 22 al 24 maggio. Durante l'evento sono stati annunciati incontri, laboratori e la partecipazione di ospiti provenienti da diverse parti d’Italia, tra cui un noto scrittore e regista. La manifestazione si svolgerà in varie location del paese e prevede anche attività dedicate ai più giovani. La conferenza stampa ha coinvolto organizzatori e rappresentanti istituzionali.

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Il Comune di Ceppaloni, insieme alla libreria UbikLiberiTutti di Benevento, in collaborazione con l’Associazione Parole in Circolo, la Biblioteca Comunale e il Patto per la Lettura di Ceppaloni, ha presentato la terza edizione di Fe.Li.Ce – Festival del Libro di Ceppaloni, rassegna ormai consolidata nel panorama culturale sannita. L’edizione 2026 si terrà dal 22 al 24 maggio e proporrà tre giornate di incontri, laboratori, presentazioni, panel tematici e momenti musicali. Tutti gli eventi si svolgeranno nel Castello Medievale di Ceppaloni, che per l’occasione diventerà la cittadella del libro e il cuore pulsante della manifestazione. La conferenza stampa si è tenuta presso la libreria UbikLiberiTutti di Benevento, partner fondativo del festival e luogo simbolico della sua nascita. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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