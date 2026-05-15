Ceppaloni presentata la terza edizione del festival del libro

A Ceppaloni si è tenuta la presentazione della terza edizione del festival del libro, che si svolgerà dal 22 al 24 maggio. Durante l'evento sono stati annunciati incontri, laboratori e la partecipazione di ospiti provenienti da diverse parti d’Italia, tra cui un noto scrittore e regista. La manifestazione si svolgerà in varie location del paese e prevede anche attività dedicate ai più giovani. La conferenza stampa ha coinvolto organizzatori e rappresentanti istituzionali.

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Il Comune di Ceppaloni, insieme alla libreria UbikLiberiTutti di Benevento, in collaborazione con l’Associazione Parole in Circolo, la Biblioteca Comunale e il Patto per la Lettura di Ceppaloni, ha presentato la terza edizione di Fe.Li.Ce – Festival del Libro di Ceppaloni, rassegna ormai consolidata nel panorama culturale sannita. L’edizione 2026 si terrà dal 22 al 24 maggio e proporrà tre giornate di incontri, laboratori, presentazioni, panel tematici e momenti musicali. Tutti gli eventi si svolgeranno nel Castello Medievale di Ceppaloni, che per l’occasione diventerà la cittadella del libro e il cuore pulsante della manifestazione. La conferenza stampa si è tenuta presso la libreria UbikLiberiTutti di Benevento, partner fondativo del festival e luogo simbolico della sua nascita. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Ceppaloni, presentata la terza edizione del festival del libro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Ceppaloni, presentata la terza edizione del Festival del LibroTempo di lettura: < 1 minuto Torna a Ceppaloni la terza edizione di FeLiCe – Festival del Libro di Ceppaloni, rassegna dedicata alla promozione della... Libro Aperto: presentata la quinta edizione del FestivalA Salerno la presentazione della quinta edizione di Libro Aperto, il Festival della Letteratura per Ragazzi La conferenza stampa di presentazione... Presentata la terza edizione del Festival del Libro di CeppaloniIl Comune di Ceppaloni, insieme alla libreria UbikLiberiTutti di Benevento, in collaborazione con l’Associazione Parole in Circolo, la Biblioteca Comunale e il Patto per la Lettura di Ceppaloni, ha pr ... ntr24.tv Incontri, libri e musica: a Ceppaloni arriva FeliceDal 22 al 24 maggio il festival del libro, tre giornate con autori, laboratori per bambini e ragazzi, tavole rotonde e momenti musicali ... rainews.it