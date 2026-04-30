Ceppaloni presentata la terza edizione del Festival del Libro

A Ceppaloni si svolge la terza edizione del Festival del Libro, un evento dedicato alla promozione della lettura. La manifestazione prevede incontri con autori, studiosi e figure della cultura contemporanea. La rassegna si svolge nel corso di alcuni giorni e coinvolge diversi spazi del paese. L’obiettivo principale è favorire il confronto e l’approfondimento culturale tra i partecipanti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Torna a Ceppaloni la terza edizione di FeLiCe – Festival del Libro di Ceppaloni, rassegna dedicata alla promozione della lettura e al dialogo con autori, studiosi e protagonisti della cultura contemporanea. La manifestazione è organizzata dal Comune di Ceppaloni (Benevento) attraverso l’Assessorato alla Cultura, guidato dall’avvocatessa Stefania Pepicelli. Il programma prevede tre giornate di incontri: Venerdì 22 maggio • Giovanni Mari, ore 17:30 • Walter Veltroni, ore 18:30 Sabato 23 maggio • Vanessa Roghi, ore 17:30 • Daniele Aristarco, ore 18:30 Domenica 24 maggio • Susanna Mattiangeli, ore 17:30 •.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ceppaloni, presentata la terza edizione del Festival del Libro Notizie correlate Libro Aperto: presentata la quinta edizione del FestivalA Salerno la presentazione della quinta edizione di Libro Aperto, il Festival della Letteratura per Ragazzi La conferenza stampa di presentazione... A Reggio Calabria, torna "La Primavera della Bellezza": presentata la terza edizione del festival delle artiReggio Calabria si prepara ad accogliere un nuovo appuntamento con l’arte e la cultura: è stata infatti presentata, presso il salone dei Lampadari di...