Ceppaloni presentata la terza edizione del Festival del Libro

Da anteprima24.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Ceppaloni si svolge la terza edizione del Festival del Libro, un evento dedicato alla promozione della lettura. La manifestazione prevede incontri con autori, studiosi e figure della cultura contemporanea. La rassegna si svolge nel corso di alcuni giorni e coinvolge diversi spazi del paese. L’obiettivo principale è favorire il confronto e l’approfondimento culturale tra i partecipanti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Torna a Ceppaloni la terza edizione di FeLiCe – Festival del Libro di Ceppaloni, rassegna dedicata alla promozione della lettura e al dialogo con autori, studiosi e protagonisti della cultura contemporanea. La manifestazione è organizzata dal Comune di Ceppaloni (Benevento) attraverso l’Assessorato alla Cultura, guidato dall’avvocatessa Stefania Pepicelli.   Il programma prevede tre giornate di incontri:   Venerdì 22 maggio • Giovanni Mari, ore 17:30 • Walter Veltroni, ore 18:30   Sabato 23 maggio • Vanessa Roghi, ore 17:30 • Daniele Aristarco, ore 18:30   Domenica 24 maggio • Susanna Mattiangeli, ore 17:30 •.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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