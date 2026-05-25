Termina in semifinale il sogno tricolore di Lo Monaco e compagni che erano reduci dall’impresa sul campo della Roma Il rimpianto della Primavera | due errori favoriscono la Viola

Da sport.quotidiano.net 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una squadra di calcio si è fermata ai quarti di finale dopo aver battuto la Roma nella fase precedente. Nella partita decisiva, ha perso 2-0 contro la Fiorentina. La formazione ha schierato Leonardelli in porta, con Trapani subentrato a Kone a metà secondo tempo. In campo anche Kouadio, Kospo e Balbo in difesa, con Montenegro e Deli a centrocampo. Puzzoli, Braschi e Mazzeo sono stati gli attaccanti, con alcuni cambi effettuati nel corso della ripresa. La squadra Primavera ha subito due errori che hanno favorito la Fiorentina.

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FIORENTINA 2 BOLOGNA 0 FIORENTINA: Leonardelli; Trapani (40’ st Kone), Kouadio, Kospo, Balbo; Montenegro, Deli (35’ st Bonanno), Atzeni (14’ st Bertolini); Puzzoli (35’ st Conti), Braschi, Mazzeo (40’ st Turnone). A disp. Fei, Perrotti, Jallow, Angiolini, Evangelista, Sturli. All. Galloppa. BOLOGNA: Happonen; Nesi (37’ st Anastasio), Tomasevic, Papazov; Negri, N’Diaye, Libra (37’ st Pantaleoni), 10 Lai (26’ st Jaku); Lo Monaco (12’ st Ravaglioli), Toroc (12’ st Saputo);Castaldo. A disp. Franceschelli, Ferrari, Nordvall, Tupec, Armanini, Badori. All. Morrone. Arbitro: Manzo. Reti: 5’ st Braschi, 22’ st Bertolini. Note: ammoniti Lai, Castaldo; Balbo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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© Sport.quotidiano.net - Termina in semifinale il sogno tricolore di Lo Monaco e compagni, che erano reduci dall’impresa sul campo della Roma. Il rimpianto della Primavera: due errori favoriscono la Viola
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