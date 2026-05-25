Termina in semifinale il sogno tricolore di Lo Monaco e compagni che erano reduci dall’impresa sul campo della Roma Il rimpianto della Primavera | due errori favoriscono la Viola

Notizia in breve

Una squadra di calcio si è fermata ai quarti di finale dopo aver battuto la Roma nella fase precedente. Nella partita decisiva, ha perso 2-0 contro la Fiorentina. La formazione ha schierato Leonardelli in porta, con Trapani subentrato a Kone a metà secondo tempo. In campo anche Kouadio, Kospo e Balbo in difesa, con Montenegro e Deli a centrocampo. Puzzoli, Braschi e Mazzeo sono stati gli attaccanti, con alcuni cambi effettuati nel corso della ripresa. La squadra Primavera ha subito due errori che hanno favorito la Fiorentina.