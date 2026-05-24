Torino Juve 2-2 | il derby della Mole termina in pareggio! Bianconeri in Europa League termina così la stagione della Juventus

Da juventusnews24.com 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il derby della Mole tra Torino e Juventus si è concluso con un risultato di 2-2. La partita, valida per la 38ª giornata di Serie A 202526, si è svolta a Torino. La Juventus, dopo questo pareggio, si qualifica per l'Europa League, segnando la fine della sua stagione. La cronaca, i momenti salienti e la moviola sono stati aggiornati in tempo reale.

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di Andrea Bargione Torino Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 38ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Olimpico Grande Torino) – Gli ultimi disperati 90 minuti per agguantare un posto in Champions League. La Juventus di Spalletti sa di avere l’obbligo di vincere il derby col Torino e sperare in un contemporaneo passo falso di almeno due tra Milan, Roma e Como. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Torino Juve 2-2: sintesi e moviola. Fine partita 93? TIRO HOLM – L’esterno della Juventus prova a inserirsi nell’area di rigore del Torino e prova il tiro in porta: Paleari mette in corner. 92? SIMEONE CI PROVA! – I granata combattono e arrivano al tiro in porta con Simeone: Perin blocca. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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