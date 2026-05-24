Il derby della Mole tra Torino e Juventus si è concluso con un risultato di 2-2. La partita, valida per la 38ª giornata di Serie A 202526, si è svolta a Torino. La Juventus, dopo questo pareggio, si qualifica per l'Europa League, segnando la fine della sua stagione. La cronaca, i momenti salienti e la moviola sono stati aggiornati in tempo reale.

di Andrea Bargione Torino Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 38ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Olimpico Grande Torino) – Gli ultimi disperati 90 minuti per agguantare un posto in Champions League. La Juventus di Spalletti sa di avere l’obbligo di vincere il derby col Torino e sperare in un contemporaneo passo falso di almeno due tra Milan, Roma e Como. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Torino Juve 2-2: sintesi e moviola. Fine partita 93? TIRO HOLM – L’esterno della Juventus prova a inserirsi nell’area di rigore del Torino e prova il tiro in porta: Paleari mette in corner. 92? SIMEONE CI PROVA! – I granata combattono e arrivano al tiro in porta con Simeone: Perin blocca. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Torino Juve 2-2: il derby della Mole termina in pareggio! Bianconeri in Europa League, termina così la stagione della Juventus

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Derby della "Mole", il Torino vieta simboli bianconeri allo stadio. Juve "perplessa"Il Torino ha deciso di vietare simboli bianconeri allo stadio Olimpico Grande Torino in occasione del derby della Mole di domani sera.

Leggi anche: Torino-Juventus, il derby della Mole che vale una stagione

Temi più discussi: Torino-Juventus, numeri e curiosità; Serie A, oggi Torino-Juve: orario, probabili formazioni e dove vederla; Tensione derby: il Torino 'vieta' il bianconero, la Juve risponde; Torino - Juventus in Diretta Streaming | DAZN IT.

Torino e Juventus sono scese in campo per un secondo riscaldamento: la Lega ha fissato il nuovo calcio d'inizio per le ore 21:45. La situazione è tesa: dopo il ferimento di un tifoso bianconero, il settore ospiti avrebbe chiesto di non giocare minacciando l'invas x.com

~!Ecco come guardare Juventus-Torino diretta sul canale TV 24 mag el 2026 reddit

Torino-Juventus, il risultato in diretta LIVEPrimo tempo giocato in un clima surreale. L'entusiasmo del pre partita è svanito dopo le notizie del ferimento di un tifoso bianconero dopo scontri con la Polizia. Lo slittamento di un'ora del via ha ... sport.sky.it

LIVE Torino-Juventus 2-2Torino-Juventus, la diretta della partita del campionato di Serie A: prepartita, formazioni ufficiali e tabellino ... toro.it