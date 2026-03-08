Dima Deravianko, atleta della Kickboxing Club Avellino, si ferma in semifinale ai Campionati Italiani di seconda serie di contatto pieno, disputati il 7 e 8 marzo a Riccione. La competizione ha visto la sua partecipazione nelle due giornate di gara, che si sono concluse con questa fase per lui.

Si conclude in semifinale il percorso dell’atleta Dima Deravianko della Kickboxing Club Avellino ai Campionati Italiani di seconda serie di contatto pieno, disputati il 7 e 8 marzo a Riccione. L’atleta avellinese, allenato dal maestro Ranucci, ha dovuto cedere il passo al bergamasco Adam Amnari, che si è poi aggiudicato il torneo. A fare la differenza è stata soprattutto la maggiore fisicità dell’avversario. Il match si è messo in salita già nella prima ripresa, quando Deravianko ha subito un conteggio. Nella seconda ripresa sono arrivati anche due richiami ufficiali, che hanno complicato ulteriormente la situazione. Nonostante le difficoltà, l’atleta della Kickboxing Club Avellino ha provato a recuperare nel finale dell’incontro, mostrando determinazione e carattere, ma il tentativo non è bastato per ribaltare l’esito dell’incontro. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Articoli correlati

Marchetti da sogno: tripla medaglia ai Campionati Italiani assoluti di RiccioneSi chiude con un bilancio straordinario la partecipazione di Ginevra Marchetti, la nuotatrice montemurlese, 19 anni, ai Campionati Italiani assoluti...

Serie A, il Como non si ferma: vittoria sul Pisa e sogno Champions vivoOsimhen Juventus: dal legame con Del Piero all’ammirazione per i bianconeri, il grande colpo di mercato è possibile? La verità André Juventus, i...

Altri aggiornamenti su Campionati Italiani di

Discussioni sull' argomento Deravianko si ferma in semifinale: termina il sogno ai Campionati Italiani di seconda serie; Referendum sulla giustizia, Fruncillo (FdI): gazebo informativo ad Avellino. Lunedì incontro con il viceministro Cirielli; Deravianko | stop in semifinale Amnari vince con la forza.

Kickboxing, Dima Deravianko si ferma in semifinale ai Campionati Italiani di seconda serieSi conclude in semifinale il percorso dell’atleta Dima Deravianko della Kickboxing Club Avellino ai Campionati Italiani di seconda serie di contatto pieno, disputati il 7 e 8 marzo a Riccione. L’atlet ... irpiniaoggi.it

Ad Avellino i campionati italiani di karate, molto più di una disciplina sportiva - facebook.com facebook

Campionati Italiani di Marcia: #Schwazer si ritira dopo lo stop dei giudici x.com