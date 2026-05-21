La società dello spettacolo politico da Donald Trump ad Alessandra Mussolini

Dalla televisione ai social media, la rappresentazione della politica continua a occupare ampi spazi nel panorama pubblico. Un articolo di Filippo Ceccarelli evidenzia che programmi come il “Grande Fratello” sono ancora trasmessi, mentre figure pubbliche di spicco, tra cui ex leader politici e personalità del mondo dello spettacolo, mantengono una presenza costante sui mezzi di comunicazione. La relazione tra intrattenimento e politica si sviluppa senza interruzioni, coinvolgendo un pubblico sempre più abituato a forme di comunicazione dirette e spesso spettacolarizzate.

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Apprendo da un articolo di Filippo Ceccarelli che non solo va ancora in onda il “Grande fratello”, ma che l’edizione appena conclusa di quel reality che guardavamo da giovani l’ha vinta Alessandra Mussolini, la cui carriera può persino vantare un ruolo in un film di Scola ma la cui fama resterà sempre e comunque quella di nipote di Benito. Ceccarelli cerca di venire a capo del centenario, 1926 Benito fa le leggi fascistissime, 2026 Alessandra vince il televoto, si chiede se sia «revival o escrescenza, normalizzazione o ritorno, continuità o prolungamento con altri mezzi, o forse è follia, forse rimbambimento, forse mistero di questo paese sempre uguale e sempre diverso», e io ho il solito sospetto: che non esista uno specifico italiano. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - La società dello spettacolo politico, da Donald Trump ad Alessandra Mussolini ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Lo spettacolo di BAD BUNNY AL SUPER BOWL fa infuriare TRUMP: Una vera schifezza Sullo stesso argomento Donald Trump prima di Donald Trump: al Rossetti lo spettacolo di Stefano Massini“Stefano Massini è protagonista al Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, dopo i successi delle passate stagioni, con il nuovo spettacolo... Leggi anche: Da Alessandra Mussolini ad Adriana Volpe, svelato cast Grande Fratello Vip Perché un apologeta di Putin e sostenitore di Trump riesce a guadagnare così tanto terreno nella politica del Regno Unito? reddit Trump, il declino dello spirito del caosImprovvisamente il sortilegio del presidente degli Stati Uniti sembra spezzarsi. E rivela la fragilità del progetto onnipotente, testimoniata dalla ... repubblica.it La società si mobilita contro Donald TrumpIl 28 marzo 2026, per la terza volta in un anno, i cartelli con la scritta No kings (no ai re) hanno invaso le strade degli Stati Uniti. I contestatori di Donald Trump hanno denunciato la sua deriva ... internazionale.it