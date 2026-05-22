Perugia La Soglia dell’Invisibile | la prima nazionale della lectio-spettacolo di Enrico Terrinoni

A Perugia, il 29 maggio 2026 alle 21, si terrà la prima nazionale di “La Soglia dell’Invisibile”, una lectio-spettacolo presentata nell’ambito dell’Umbria Green Festival. La performance vede la partecipazione di Enrico Terrinoni, che alterna la voce al pianoforte in un evento che combina lettura e musica dal vivo. La manifestazione si svolgerà in una location dedicata alla cultura e all’arte, attirando pubblico interessato alle interpretazioni artistiche e letterarie.

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