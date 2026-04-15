Colpo di pistola in reparto È in Terapia intensiva

Una donna di 75 anni è rimasta ferita da un colpo di pistola in un reparto ospedaliero e si trova in terapia intensiva. L’episodio è avvenuto nel primo pomeriggio di lunedì, quando la donna ha sparato contro se stessa, e le sue condizioni sono attualmente stabili. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Condizioni cliniche stazionarie per la donna di 75 anni, che nel primo pomeriggio di lunedì ha tentato di togliersi la vita esplodendo un colpo di pistola verso sé stessa. Il grave ferimento, è avvenuto mentre era a letto, era ricoverata nel reparto di Medicina Generale: qui ha estratto una pistola Beretta calibro 7.65 ed ha esploso un colpo che l’ha raggiunta alla gola ferendola gravemente. È stata subito soccorsa e operata, ora si trova ricoverata in Terapia Intensiva. "Le sue condizioni cliniche – fa sapere Asst Lariana attraverso l’ufficio stampa – risultano stazionarie e la prognosi resta al momento riservata". Al di là del ferimento, le sue condizioni di salute sono comunque gravi, al punto da spingerla a pianificare e compiere il tentativo di togliersi la vita.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Colpo di pistola in reparto. È in Terapia intensiva She fell for her assassination target, only to find he was her long-lost childhood sweetheart Scoppia incendio nel reparto di terapia intensiva: almeno 11 morti in un ospedale in IndiaIl rogo è divampato nel reparto di terapia intensiva del SCB Medical College and Hospital di Cuttack, uno dei più grandi ospedali pubblici... “Colonna del reparto di Terapia intensiva”, l’abbraccio dei colleghi all’infermiera Roberta, arrivata alla pensioneLucca, 30 gennaio 2026 – E’ andata in pensione l’infermiera Roberta Bianchi, che nei suoi quasi 40 anni di lavoro nel sistema sanitario ha sempre...