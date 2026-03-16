Scoppia incendio nel reparto di terapia intensiva | almeno 11 morti in un ospedale in India

Un incendio si è sviluppato nel reparto di terapia intensiva del SCB Medical College and Hospital a Cuttack, in Odisha. L'incendio ha causato almeno 11 vittime tra i pazienti presenti nella struttura. I vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'area, mentre le autorità stanno indagando sulle cause dell'incendio.

Il rogo è divampato nel reparto di terapia intensiva del SCB Medical College and Hospital di Cuttack, uno dei più grandi ospedali pubblici dell'Odisha, in India. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati “Colonna del reparto di Terapia intensiva”, l’abbraccio dei colleghi all’infermiera Roberta, arrivata alla pensioneLucca, 30 gennaio 2026 – E’ andata in pensione l’infermiera Roberta Bianchi, che nei suoi quasi 40 anni di lavoro nel sistema sanitario ha sempre... Crescono gli ospedali Molinette e Cto di Torino: inaugurati due nuovi reparti di terapia intensiva e uno di terapia sub-intensivaOggi, lunedì 9 marzo 2026, sono stati inaugurati due nuovi reparti di terapia intensiva negli ospedali Molinette e Cto di Torino e uno di terapia... Tutti gli aggiornamenti su Scoppia incendio Argomenti discussi: Taglio di Po. Senza corrente elettrica a casa, usa un generatore a benzina: Renzo muore intossicato a 56 anni; Priolo, scoppia incendio all’Isab, il sindaco: Situazione sotto controllo. Scoppia l'inferno nel carcere di Barcellona Pozzo di Gotto: convalidati tre arresti, tra i responsabili anche due calabresiHanno cominciato forzando un cancello della cella e scatenano il caos: calci e pugni alla polizia penitenziaria, un principio d’incendio e l’ottavo reparto messo a soqquadro ... messina.gazzettadelsud.it