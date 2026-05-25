teo mammucari sparisce da domenica in mara venier fa finta di nulla

Teo Mammucari non è stato presente nella penultima puntata di Domenica In, trasmissione condotta da Mara Venier. La conduttrice ha portato avanti lo show senza fare riferimenti alla sua assenza. Durante la diretta, alcuni spettatori hanno osservato dettagli che sembrano indicare che Mammucari fosse assente per motivi non comunicati. Nessuna spiegazione è stata fornita sulla sua mancanza.

Assenza improvvisa per Teo Mammucari durante la penultima puntata di Domenica In: Mara Venier conduce il suo spazio senza spiegazioni e il pubblico nota dettagli sospetti in diretta. Colpo di scena durante la penultima puntata di Domenica In. Gli spettatori di Rai 1 hanno subito notato l'assenza di Teo Mammucari nel segmento dedicato al suo gioco telefonico La cassaforte di Teo. Al suo posto è intervenuta direttamente Mara Venier, che ha portato avanti il gioco senza spiegare cosa fosse accaduto. Un silenzio che ha immediatamente acceso dubbi sia a casa che sui social. Teo Mammucari assente a Domenica In: nessuna spiegazione in diretta Secondo la scaletta ormai abituale del programma, dopo l'angolo curato da Enzo Miccio la linea sarebbe dovuta passare proprio a Teo Mammucari e al suo . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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Teo Mammucari sparisce da Domenica In: gelo con Mara Venier dopo lo scontro in diretta

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