Domenica In torna alla normalità dopo le recenti polemiche. Durante l’ultima puntata, Mara Venier ha scambiato un doppio bacio con Teo Mammucari, senza affrontare pubblicamente la questione. La conduttrice ha mantenuto un atteggiamento disteso e non ha fatto commenti sul gesto, che ha attirato l’attenzione di alcuni spettatori. La trasmissione è proseguita senza ulteriori cambiamenti o dichiarazioni ufficiali.

Chi si aspettava una rivoluzione in casa Rai, per quanto riguarda Domenica In, è rimasto deluso. Tutto sembra infatti essere tornato alla normalità nel salotto di Mara Venier, che decide di non fronteggiare la questione in alcun modo. Inevitabile lo stato di confusione del pubblico che, in alcuni casi, si sente un po’ preso in giro. Qualcosa è accaduto dietro le quinte ma ora si pretende che la normalità sia tornata di colpo. L’apertura della puntata di domenica 29 marzo è stata dedicata al ricordo di Gino Paoli, con la presentatrice che è apparsa “incorniciata” a schermo dai suoi co-conduttori. Mara Venier e Teo Mammucari. Tutto è cambiato nel corso di tre fine settimana. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Domenica In, Mara Venier fa finta di nulla: doppio bacio con Teo Mammucari

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L’attore britannico Rupert Everett sarà ospite in studio di Mara Venier per una lunga intervista. #DomenicaIn aprirà ricordando Gino Paoli, con Aragozzini, Lavezzi, Gianco e Malika Ayane che canterà “Il cielo in una stanza”. Poi spazio a Ivana Spagna e Seren x.com