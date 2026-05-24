Durante la penultima puntata di Domenica In, andata in onda domenica 24 maggio 2026, Teo Mammucari è scomparso improvvisamente dallo studio. La conduttrice ha continuato l’intervento senza fare riferimento alla sua assenza. Nessuna spiegazione è stata fornita sul motivo della sua sparizione, né in trasmissione né successivamente. La trasmissione è proseguita con altri ospiti e segmenti, senza ulteriori commenti sulla situazione.

La penultima puntata stagionale di Domenica In, andata in onda domenica 24 maggio 2026 su Rai1, si è chiusa con un episodio inaspettato destinato ad alimentare speculazioni: Teo Mammucari non era in studio per il consueto segmento finale che lo vede protagonista, e la conduttrice Mara Venier non ha fornito alcuna spiegazione al riguardo. Al suo posto, il gioco telefonico è stato condotto dalla stessa Venier con al fianco Enzo Miccio e Tommaso Cerno, mentre sullo schermo campeggiava la grafica con il titolo “La cassaforte di Teo”, chiaro riferimento al blocco normalmente affidato al comico. La scena si è consumata in pochi minuti, seguita dai saluti al pubblico e dall’annuncio dell’appuntamento conclusivo della prossima settimana. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Domenica In, Teo Mammucari sparisce: Mara fa finta di nulla! Cosa è successo

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DOMENICA IN, TEO MAMMUCARI CONTRO PEPPE IODICE: CACCIALO VIA

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